Склад загорелся на территории промышленной зоны в Актау

Деревья загорелись на территории складов в промышленной зоне города. Причина возгорания устанавливается. В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

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В промышленной зоне №1, сегодня, 19 сентября, примерно в 09:00, загорелся склад. Прибывшие на место сотрудники ДЧС выяснили, что загорелись деревья, собранные на складе №38/2.

Пожар тушили 15 человек личного состава.

Площадь горения составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается специалистами, - пояснили в ведомстве.

Видео со страницы департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области в Instagram.