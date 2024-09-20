Контрабандные сигареты на 1,5 млрд тенге обнаружили в грузовике в Мангистау

Партию контрабандных сигарет обнаружили в грузовике в Мангистау. Подробности рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, партию контрабандных сигарет, ввезенных с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявили сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области, при координации транспортной прокуратуры, с участием Погранслужбы КНБ и ДГД региона.

В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в накладных, фактически находились сигареты. Таможенная стоимость изъятых 6,5 млн пачек сигарет составила почти 1,5 млрд тенге, неуплаченные таможенные платежи и налоги - 1,8 млрд тенге. В настоящее время по факту экономической контрабанды начато досудебное расследование, - сообщает пресс-служба АФМ.

В ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.