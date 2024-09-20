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20.09.2024, 14:59

Нападение на женщину в Актау попало на видео

Происшествия 0 3 698 Лиана Рязанцева

Кадры с нападением на женщину попали в Сеть. Комментарий по данному факту предоставили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Кадр видео

Видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовали в социальных сетях вчера, 19 сентября.

На видео видно, что мужчина, предположительно, отнимает телефон у женщины и бросает его на землю.

В полиции региона сообщили, что по данному факту мужчине вынесли защитное предписание и провели профилактическую беседу.

Когда и где произошёл инцидент, в полиции не сообщили.

Для справки: Защитное предписание выносится в целях обеспечения безопасности потерпевшего, с учетом его мнения, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

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