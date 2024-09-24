Спасатели ДЧС Мангистау вытащили лошадь из ямы

Сотрудники ДЧС Мангистауской области на прошлой неделе, помимо тушения автомобилей, вызволения детей из запертых квартир, спасли попавшую в западню лошадь, а также потушили возгорание 600 тюков сена.

Фото ДЧС Мангистауской области

Оба инцидента произошли в прошлый понедельник, 16 сентября. Так, в 8 утра 30 минут на пульт дежурного в Жанаозене поступила информация о том, что на 24-й улице в Кендерли в вырытую для водопровода яму упала лошадь и не может выбраться.

Прибывшая на место происшествия бригада достала животное с помощью веревки.

В этот же день в 15 часов 44 минуты в Мангистауском районе на 29-м километре автодороги Шетпе-Шайыр произошел крупный пожар в хозяйстве "Боздак". Там на крыше сарая загорелись сразу 600 тюков заготовленного на зиму сена.

По информации ДЧС области, прощадь горения составила 80 кв.м, пострадавших в результате ЧП нет.