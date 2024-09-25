Автомобиль влетел в детскую площадку в Жанаозене

В Жанаозене внедорожник влетел в детскую площадку. Кадры с места ДТП появились в Сети. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали происшествие.

Фото: кадр из видео

Как видно на распространившихся кадрах, автомобиль снес и помял часть конструкций на детской площадке. На место прибыла полиция.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области корреспонденту Lada.kz сообщили, что ДТП произошло сегодня, 25 сентября, в микрорайоне «Шугыла».

По факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, водитель Toyota Prado привлечен к административной ответственности. Пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала об аварии в районе «Автодрома». С места происшествия в больницу доставили двух девочек 2008 и 2022 годов рождения. Пострадавшая 2022 года скончалась от остановки сердечной деятельности 21 сентября.

Для справки

Статья 610 – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Согласно статье, водителю грозит штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.