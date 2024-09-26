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26.09.2024, 09:08

Обманули на 2,8 млрд тенге: двум мошенницам ужесточили наказание в Мангистау

Происшествия 0 1 532 Алия Шарипова

Двух жительниц Мангистауской области осудили за мошенничество, отмывание денег и создание организованной преступной группы. В числе потерпевших оказались 294 человека, общая сумма нанесенного материального ущерба превысила 2,8 миллиарда тенге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального суда.

Фото с сайта newtambov.ru
Фото с сайта newtambov.ru

Как следует из материалов дела, А. для обмана использовала мессенджер WhatsApp. Чтобы охватить большее количество людей, мошенница создала 25 групп, через которые якобы продавала товары по низким ценам, тем самым она получала от потерпевших деньги и тратила их на свои нужды.

Злоумышленница легализовала полученные средства в особо крупном размере, заключив договоры купли-продажи на движимое и недвижимое имущество.

Противозаконные действия мошенница совершала не одна – у нее была сообщница Б., которая администрировала четыре из 25 групп в WhatsApp.

Она предоставляла потерпевшим (потребителям) ложную информацию, то есть способствовала в мошеннических действиях: принимала заказы от потерпевших и получала от них денежные средства в особо крупном размере, часть которых оставляла себе, а остальные переводила А., - сообщили в суде.

Дело рассматривалось в Актауском городском суде. Приговором от 26 июня 2024 года А. была признана виновной по пункту 2 части 4 статьи 190, части 1 статьи 218 УК РК, получила наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ее подельница была осуждена к шести годам и восьми месяцам лишения свободы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК. По части 2 статьи 262 УК РК – оправдана за недоказанностью вины.

Удовлетворены иски материального ущерба 294 потерпевших. Общая сумма – более 2,8 миллиарда тенге, - добавили в суде.

Прокурор и защита потерпевших не согласились с наказанием и подали на апелляцию.

Гособвинитель просил отменить приговор суда первой инстанции и назначить А. окончательно 13 лет лишения свободы, Б. – 10, с конфискацией имущества. Такой же позиции придерживался и представитель потерпевших.

Подсудимые и их адвокаты просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Апелляционная судебная коллегия вынесла постановление 20 сентября 2024 года, отменив приговор суда первой инстанции.

Так, наказание для обеих осужденных было ужесточено.

А. приговорили к 12 годам лишения свободы по части 1 статьи 262, пунктам 1, 2 части 4 статьи 190, части 1 статьи 218 УК РК, с учетом части 3 статьи 58 уголовного кодекса.

Б. – к 10 годам лишения свободы по части 2 статьи 262, части 5 статьи 28, пунктам 1, 2 части 4 статьи 190 УК РК, с учетом части 3 статьи 58 уголовного кодекса.

Имущество А., приобретенное на средства, добытых преступным путем, обращено в счет возмещения ущерба потерпевшим. Ходатайство прокурора и апелляционная жалоба представителя потерпевших удовлетворены частично, апелляционная жалоба подсудимых и их адвокатов оставлена без удовлетворения, - заключили в суде.

Ранее в Актау осудили мошенников, которые якобы продавали конфискованные автомобили и недвижимость. Подробнее по ссылке.

Для справки:

Статья 218 УК РК – «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем».

Статья 262 УК РК – «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них».

Статья 190 УК РК – «Мошенничество».

Статья 58 УК РК – «Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений».

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