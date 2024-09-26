ДТП в Актау: пешехода госпитализировали с переломами

В 4 микрорайоне водитель легкового автомобиля не справился с управлением и сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировали с переломами. Подробности происшествия сообщили в региональном департаменте полиции и областной больнице.

Фото: кадр из видео

Авария произошла сегодня, 25 сентября, у отеля Holiday Inn. Очевидцы сняли на видео влетевший в ограждение автомобиль. Машину помяло.

По распространившимся данным, в ДТП пострадал мужчина.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили информацию. Водитель не справился с управлением, врезался в бордюр, а затем сбил находившегося поблизости мужчину.

По факту нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества водитель Toyota Camry привлечен к административной ответственности. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дороге, - прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии пешехода.

В отделение травматологии поступил мужчина средних лет, на текущий момент он находится в реанимации. У пациента диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого и левого бедра, а также левой голени. Состояние стабильное, - сообщили в медучреждении.

Ранее Lada.kz сообщала о ДТП в Жанаозене, в ходе которого водитель Toyota Prado влетел в детскую площадку. Подробности по ссылке.