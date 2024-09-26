Полицейские Мангистау изъяли почти 30 килограммов осетрины

Полицейские обнаружили в одном из автомобилей 27 килограммов рыбы осетровых пород. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Так, 23 сентября текущего года, около 14:51, сотрудниками управления местной полицейской службы был остановлен автомобиль Lada largus.

При обыске транспортного средства из багажника изъяли четыре штуки осетровых рыб, упакованных в мешки.

Изъятая рыба была передана учреждению «Kazakh Osseter». Общий вес составляет 27 килограммов 800 граммов. Начато досудебное расследование по факту незаконного занятия редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Иные сведения не разглашаются в интересах следствия, - сообщили в ведомстве.

Был ли задержан подозреваемый за незаконный лов рыбы, в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области не сообщили.