Кусты конопли изъяли у жителя Актау

В Актау задержан 40-летний местный житель, который выращивал коноплю. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, 23 сентября 2024 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2024» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области задержан 40-летний местный житель, который обустроил фито-наркологическую лабораторию.

В ходе проведения обыска обнаружено и изъято сорок кустов наркотического вещества марихуаны, пять штук фито-ламп, пять свертков, содержащих растительное вещество зеленого цвета, и восемь бутылок удобрений, - сообщили в полиции региона.

В полиции отметили, что начато досудебное расследование по фактам незаконной деятельности без цели сбыта наркотиков, аналогов и незаконного посева запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества.