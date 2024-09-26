Дети едва не попали под колеса автомобиля в пригороде Актау

В редакцию Lada.kz прислали видео, на котором запечатлен момент, когда двое детей едва не попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в пригороде Актау.
На видео видно, как двое детей бегут в сторону пешеходного перехода, и в этот момент на встречу им едет автомобиль. Водителю удалось избежать столкновения, он резко свернул на встречную полосу, предотвращая трагедию.
В департаменте полиции сообщили, что инцидент произошел вчера, 25 сентября, в Мунайлинском районе.
Вызова, обращения, жалоб не было. Сотрудники полиции сами выявили правонарушителя. Водитель Toyota Hilux привлечен к административной ответственности по фактам непредоставления преимущества в движении пешеходам и нарушения участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, - заявили в полиции.
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