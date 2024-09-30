Военнослужащий покончил с собой в Актау

Солдата-контрактника из Актау обнаружили мертвым в его квартире. По информации пресс-службы Актауского гарнизона, мужчина совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.
Тело военнослужащего по контракту 1985 года рождения обнаружили 28 сентября.
В данный момент он находился в отпуске по уходу за ребенком.
По предварительной информации, военнослужащий совершил суицид через повешение на почве семейно-бытового конфликта. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело. Командование Сил воздушной обороны выражает соболезнования родным и близким военнослужащего, - сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.
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