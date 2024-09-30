Военнослужащий покончил с собой в Актау

Солдата-контрактника из Актау обнаружили мертвым в его квартире. По информации пресс-службы Актауского гарнизона, мужчина совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.

Иллюстративное фото с сайта el.kz

Тело военнослужащего по контракту 1985 года рождения обнаружили 28 сентября.

В данный момент он находился в отпуске по уходу за ребенком.