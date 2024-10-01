Водитель наказан за езду задним ходом по «встречке» в Актау

Кадр видео

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлели грубые нарушения ПДД. На кадрах автомобиль Mercedes Benz двигается по одной из дорог Актау задним ходом, выезжая на встречную полосу. На пассажирском сиденье в этот момент находился активно жестикулирующий человек в маске.

На видео также попал момент, когда машина приблизилась к пешеходному переходу во время того, как там шли люди. Дата произошедшего неизвестна, но 30 сентября в пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что личность водителя автомобиля уже установлена – им оказался 20-летний парень. Своим поступком он совершил четыре грубых нарушений ПДД.