За неделю пожарные Мангистау выезжали по тревоге более 40 раз

С 23 по 29 сентября 2024 года в регионе произошло пять пожаров и 32 случая горения, семь раз спасатели выезжали на аварийно-спасательные работы. Об этом сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве предоставили подробности некоторых пожаров.

Так, 24 сентября в 10:57 во дворе одно из домов в поселке Кендерли произошло возгорание одной из двух комнат в гараже. Общая площадь 100 квадратных метров. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

На следующий день в 17:07 в поселке Курык во дворе одного из домов произошло возгорание домашних вещей в однокомнатной времянке. Площадь горения составила восемь квадратных метров. Никто не пострадал.

Днем 28 сентября в поселке Баянды-1 произошло возгорание потолка и домашних вещей в двух комнатах четырехкомнатной времянки. Площадь горения составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Вечером того же дня в Актау произошел пожар. В здании № 8/1 в 3Б микрорайоне загорелись крыша, два соседних неэксплуатируемых автомобиля и 40-тонный контейнер. Общая площадь здания составляет 200 квадратных метров, а площадь возгорания — 30 квадратных метров.

Ночью 29 сентября сгорел автомобиль «Газель», 2002 года выпуска, на автодороге Актау - Жанаозен Пострадавших нет.