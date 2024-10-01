Предотвращен ущерб на 163 миллиона тенге от браконьерства на Каспии

По данным ведомства, в сентябре пресечено 37 фактов браконьерства в акватории Каспия.

Пограничники изъяли:

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 163,8 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ.