Предотвращен ущерб на 163 миллиона тенге от браконьерства на Каспии

В сентябре 2024 года пограничники пресекли 37 фактов браконьерства. Об этом сообщается на сайте пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
По данным ведомства, в сентябре пресечено 37 фактов браконьерства в акватории Каспия.
Пограничники изъяли:
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 163,8 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на Государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе пограничной службы КНБ.
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