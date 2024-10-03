Контейнеры загорелись на одном из рынков Актау

На рынке «РусКаз» в 23 микрорайоне загорелись два 40-тонных контейнера. Пожарным удалось ликвидировать огонь. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.

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Два 40-тонных контейнера загорелись на рынке «РусКаз» в 23 микрорайоне сегодня, 3 октября, примерно в 09:05 часов. Дым от огня был виден жителям верхних микрорайонов.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, предварительная площадь пожара составила 100 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал. Пожар ликвидировали в 09:23 часов. В данный момент проводятся работы по разбору конструкций.