Насиловал своих дочерей: гражданина Узбекистана задержали в Актау

В Казахстане задержали гражданина Узбекистана, который 10 лет насиловал трёх несовершеннолетних дочерей, передаёт CMN.KZ

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В Актау задержали гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске.

Уточняется, что 45-летний мужчина с 2014 по 2024 годы насиловал трех своих несовершеннолетних дочерей.

Подозреваемого водворили в ИВС.

Ранее Lada.kz писала об отце пятерых детей, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку. По суду его приговорили к 22 годам лишения свободы. Подробнее по ссылке.