Массовое задержание сняли на видео в Актау

Задержание более 10 человек на одной из автодорог Актау попало на видео.

Кадр видео

Сегодня, 7 октября, в социальной сети Instagram на странице «cenzura_aktau» опубликовали видео с задержанием мужчин. Где и когда произошло задержание, не сообщается.

На видео видно, как трое сотрудников полиции останавливают автомобиль на дороге, после чего между ними и мужчинами начинается потасовка. Водитель автомобиля попытался скрыться с места задержания, но полицейский остановил его и вытащил из машины. В ходе потасовки более 11 человек оказали сопротивление полиции, и один из участников попытался сбежать, но его задержали. На подмогу полицейским прибыло более семи патрульных машин. О том, чем завершился инцидент, пока не сообщается.

Редакция Ladakz ожидает официальный комментарий от регионального департамента полиции.