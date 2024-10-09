Мопедиста сбили в Актау

Мопедист попал под колеса автомобиля вчера, 8 октября, на автодороге между 26 и 24 микрорайонами. Инцидент прокомментировали в Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи, а также в региональной многопрофильной больнице.

Фото: кадр из видео

Кадры с места событий опубликовал Instagram-паблик 112_aktau. На видео попал лежащий на проезжей части мопедист и оказывающие ему помощь очевидцы.

Как удалось выяснить корреспонденту Lada.kz, на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. В пресс-службе медучреждения прокомментировали происшествие.

Вызов поступил 8 октября в 08:03 часов с участка автодороги, расположенного между 26 и 24 микрорайонами. Пострадавшим оказался парень 2004 года рождения. По словам пешеходов, по указанному адресу его мопед столкнулся с автомобилем марки Toyota. Больному оказана первая помощь в полном объеме, серьезных жалоб на состояние от пострадавшего не поступало. Пациента доставили в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, - сообщили в пресс-службе.

В региональной больнице сообщили, что поступившего отправили на амбулаторное лечение.

Пациента осмотрели травматолог, хирург и нейрохирург. Состояние пострадавшего не представляло угрозы для жизни, поэтому его отправили на амбулаторное лечение, - сообщили в больнице.

Ранее в 26 микрорайоне уже сталкивался автомобиль с мопедом. Подробнее по ссылке.