У жителей Мангистау изъяли незаконное оружие

На территории Мангистауской области с 16 сентября по 1 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Участок». В ходе ОПМ правоохранители изъяли у жителей незаконное оружие. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото: пресс-служба департамента полиции по Мангистауской области

По данным ведомства, всего за 17 дней участковыми полицейскими по региону проверены 82 141 квартира и частный жилой дом, а также 746 крестьянских хозяйств.

Выявлены и доставлены в приемник 102 лица, не имеющих постоянного места жительства.

Из 1581 проверенного гражданского оружия шесть видов оружия оказались незаконными, - заявили в областном департаменте полиции.

Отмечается, что в ведомстве на профилактическом учете состоят 3 134 человека. С каждым из них на ежедневной основе проводится разъяснительная работа.

Зарегистрировано 5 436 административных правонарушений различного характера. Также сотрудниками управления полиции Актау пресечено 57 уголовных правонарушений по фактам рекламы, распространения наркотических средств.