От первого лица: как пожарные боролись с огнем в Каракия (ВИДЕО)

В селе Куланды 8 октября на территории частного дома произошел пожар. Очаг возгорания ликвидировали пожарные. Кадрами с места событий от первого лица поделились в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото: кадры из видео

В ведомстве рассказали о подробностях происшествия. Инцидент зарегистрирован в селе Куланды Каракиянского района.

Около 19:11 часов 8 октября произошло возгорание сарая, его кровли, гаража, расположенных отдельно от дома по улице С. Бегена. В пожаротушении задействованы три специализированные пожарные части, девять сотрудников личного состава и две единицы техники, - сказано в сообщении.

Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее Lada.kz сообщала о пожаре, произошедшем в девятиэтажном доме в Актау. Он охватил несколько этажей.