Подросток пострадал в ДТП, играя в мяч в селе Батыр

В социальных сетях появилось видео аварии, которое произошло вечером в селе Батыр в Мунайлинском районе.

Кадр видео

Как следует из видео, два автомобиля столкнулись «лоб в лоб» в момент, когда двое подростков играли с мячом вдоль проезжей части.

Один из автомобилей задел подростка, после чего тот упал. Через несколько минут ребенок попытался подняться, но не смог, и отполз на некоторое расстояние от места аварии.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона и от пресс-службы Скорой помощи.