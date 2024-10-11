Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подозреваемые жители Кокшетау признаны виновными по факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, отправки либо реализации наркотических средств, психотропных веществ в целях сбыта. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Сегодня, 11 октября, на странице департамента полиции региона в социальных сетях вышла информация о том, что в Актау двоих жителей Кокшетау приговорили к 10 годам лишения свободы за наркопреступление.
По данным ведомости, в мае 2024 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое 36-летних жителей Кокшетау.
В результате проведения обысков в съемных квартирах подозреваемых изъято 415 граммов наркотического средства мефедрон и 13 граммов кокаина, а также необходимые средства для расфасовки наркотиков.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подозреваемые признаны виновными по факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, отправки либо реализации наркотических средств, психотропных веществ в целях сбыта. Каждому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Наказание будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - говорится в сообщении полиции.
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