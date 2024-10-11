Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подозреваемые жители Кокшетау признаны виновными по факту незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, отправки либо реализации наркотических средств, психотропных веществ в целях сбыта. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 11 октября, на странице департамента полиции региона в социальных сетях вышла информация о том, что в Актау двоих жителей Кокшетау приговорили к 10 годам лишения свободы за наркопреступление.

По данным ведомости, в мае 2024 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое 36-летних жителей Кокшетау.

В результате проведения обысков в съемных квартирах подозреваемых изъято 415 граммов наркотического средства мефедрон и 13 граммов кокаина, а также необходимые средства для расфасовки наркотиков.