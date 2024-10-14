Кафе горело в 13 микрорайоне Актау

Кухонная утварь загорелась в одном из городских кафе. Во время происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.
Утром 14 октября в одном из кафе в 13 микрорайоне Актау загорелась кухонная утварь. Пожарным удалось ликвидировать огонь за 20 минут. Произошедшее засняли на видео очевидцы.
Площадь горения составила пять квадратных метров из 30 общих. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.
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