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16.10.2024, 14:53

Водитель в Мангистау приговорен к 2,5 годам лишения свободы за смерть человека

Происшествия 0 1 735 Алия Шарипова

Водитель минивэна нарушил ПДД и попал в аварию. В ДТП пострадали три человека, еще один скончался. Виновник происшествия получил 2,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Авария произошла 25 декабря 2023 года на 9/218 километре обледеневшей трассы Жанаозен-Актау. Водитель Toyota Alphard, не учтя метеорологических условий, нарушил ПДД, не справился с управлением и врезался в ограждение, расположенное в центре трассы. Из-за сильного удара автомобиль вылетел на обочину и перевернулся.

В результате происшествия пострадали три человека: двоим нанесен тяжкий вред здоровью, одному – вред средней тяжести. Еще один скончался от полученных травм.

Дело рассматривалось в суде по части 3 статьи 345 УК РК.

Суд при назначении наказания подсудимому учел смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признание вины и чистосердечное раскаяние. Отягчающих у подсудимого не установлено, - уточнили в суде.

Водителя минивэна приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Также ему запрещено садиться за руль в течение пяти лет.

Приговор суда, оглашенный 14 октября текущего года, не вступил  в законную силу.

Ранее Lada.kz сообщала об аварии на трассе Бейнеу-Тажен, в ходе которой погибли шесть иностранцев, еще четверо пострадали.

Для справки

Статья 345 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Часть 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, –

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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