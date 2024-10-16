18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.93
532.4
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.10.2024, 11:40

Шесть иностранцев погибли в ДТП на трассе Бейнеу - Тажен

Происшествия 0 2 434 Алия Шарипова

На трассе Бейнеу - Тажен 16 октября произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали 10 человек, шестеро из них погибли. Подробности происшествия предоставили в департаменте полиции и управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По предоставленным данным, 16 октября в 07:30 часов на трассе Бейнеу - Тажен столкнулись Jac и MAN.

Jac совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который стоял на обочине дороги, ожидая очереди на проезд через границу. Всего в автомобиле находилось 10 человек. Из них четверо были госпитализированы в Бейнеускую центральную районную больницу. Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Необходимое лечение получают в полном объеме. Шестеро погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, - сообщили Lada.kz.

Уточняется, что все транспортные средства, ставшие участниками ДТП, зарегистрированы в Республике Узбекистан.

Потерпевшие и погибшие являются гражданами Республики Узбекистан, которые возвращались из Российской Федерации.

По данному факту начато досудебное расследование. О происшествии сообщено генеральному консульству Узбекистана в Актау, - сообщили редакции.

Сотрудники полиции призывают водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.

Напомним, ранее в Актау произошла трагедия, связанная со смертью двух девочек. Дети 2008 и 2022 годов рождения стали жертвами аварии, случившейся в районе «Автодрома».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!