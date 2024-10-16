Шесть иностранцев погибли в ДТП на трассе Бейнеу - Тажен

На трассе Бейнеу - Тажен 16 октября произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали 10 человек, шестеро из них погибли. Подробности происшествия предоставили в департаменте полиции и управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото: Pixabay

По предоставленным данным, 16 октября в 07:30 часов на трассе Бейнеу - Тажен столкнулись Jac и MAN.

Jac совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который стоял на обочине дороги, ожидая очереди на проезд через границу. Всего в автомобиле находилось 10 человек. Из них четверо были госпитализированы в Бейнеускую центральную районную больницу. Состояние пострадавших - средней степени тяжести. Необходимое лечение получают в полном объеме. Шестеро погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, - сообщили Lada.kz.

Уточняется, что все транспортные средства, ставшие участниками ДТП, зарегистрированы в Республике Узбекистан.

Потерпевшие и погибшие являются гражданами Республики Узбекистан, которые возвращались из Российской Федерации.

По данному факту начато досудебное расследование. О происшествии сообщено генеральному консульству Узбекистана в Актау, - сообщили редакции.

Сотрудники полиции призывают водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.

Напомним, ранее в Актау произошла трагедия, связанная со смертью двух девочек. Дети 2008 и 2022 годов рождения стали жертвами аварии, случившейся в районе «Автодрома».