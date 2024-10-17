Столкновение двух автомобилей попало на видео в Мангистау

В Форт-Шевченко столкнулись два автомобиля. В происшествии пострадал мужчина. Видео с места происшествия распространилось в Сети.

Фото и видео: instagram.com/cenzura_aktau/

На кадрах видно, как на перекрестке один автомобиль не пропускает другой, вследствие чего происходит столкновение.

В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что авария произошла 15 октября, в ней пострадал мужчина.

Вчера, 15 октября, в 16:43 часов поступил вызов I категории срочности. Поводом стало ДТП. В происшествии пострадал мужчина 75 лет – водитель автомобиля. Был доставлен в Тупкараганскую центральную районную больницу, - сообщили в пресс-службе.

Редакция Lada.kz ожидает комментария от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.

К слову, по данным правоохранителей, с начала года в регионе зарегистрировали более 500 ДТП. Одна из основных причин – несоблюдение Правил дорожного движения.