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16.10.2024, 18:58

Более 500 ДТП зарегистрировали в Мангистау с начала года

Общество 0 970 Алия Шарипова

В Мангистауской области за девять месяцев зарегистрировали более 500 автомобильных аварий и 388 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Об этом на брифинге в региональном Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев.

Иллюстративное фото очевидцев
Иллюстративное фото очевидцев

По словам спикера, за девять месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано более 500 ДТП, выявлено 388 362 нарушения Правил дорожного движения.

Тлекберген Селбаев отметил, что в области 737 водителей лишены права управления транспортным средством и взяты под административный арест.

Тлекберген Селбаев 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, выезд на встречный маршрут, использование мобильного телефона во время вождения и нарушение Правил дорожного движения, - сообщил спикер.

Для обеспечения безопасности дорожного движения работают 410 патрульных полицейских и 32 спидометра «Кибершериф». На основании предложений, внесенных областным департаментом полиции, при поддержке акимата региона функционирует 148 автоматических устройств обнаружения нарушений правил дорожного движения. Кроме того, на трассах республиканского значения установлено семь скоростемерных приборов «СКАТ-П».

Ранее Lada.kz сообщала об аварии на трассе Бейнеу - Тажен, унесшей жизни шестерых человек.

Еще одно смертельное ДТП с участием Toyota Alphard произошло на трассе Жанаозен - Актау. Водителя приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

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