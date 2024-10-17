Пожар на скальной тропе в Актау

Пожар на скальной тропе запечатлели на видеокамеры жители областного центра. В пресс-службе ДЧС Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Фото ДЧС Мангистауской области

По данным очевидцев, инцидент произошел сегодня, 17 октября, около 2 часов дня. С моря был снят достаточно серьезное возгорание на скальной тропе.

В ДЧС региона сообщили, что в тушении пожара участвовали 6 человек личного состава.

"В 14 часов 5 минут произошел пожар в 4"А" микрорайоне на скальной тропе. Горела сухая трава на площади 10 кв.м. Пострадавших нет. В 14:25 горение ликвидировали. Причина пожара устанавливается", - рассказали в ведомстве.

Ущерб и причины возгорания пока неизвестны.