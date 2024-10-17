Столкновение двух авто в Мангистау: в облздраве рассказали о состоянии пострадавшего

В управлении здравоохранения и департаменте полиции прокомментировали аварию с участием двух автомобилей, произошедшую в Форт-Шевченко.

Фото: instagram.com/cenzura_aktau/

По данным областного управления здравоохранения, 75-летний пострадавший был госпитализирован.

Пациент поступил в стационар 15 октября с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». На сегодняшний день состояние пациента средней тяжести, стабильное. Лечение продолжает. Переломов не выявлено, - прокомментировали в облздраве.

В полиции сообщили, что в ДТП столкнулись два автомобиля марок Nissan Pathfinder и Hyundai Tucson.

Hyundai Tucson ехал по главной дороге, однако Nissan Pathfinder его не пропустил, что привело к аварии. По факту нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества, водитель Nissan Pathfinder привлечен к административной ответственности. Машину водворили на штрафстоянку, - сообщили в департаменте полиции.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео серьезного столкновениях двух автомобилей на перекрестке в Форт-Шевченко.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Статья в зависимости от тяжести нарушения предусматривает штраф от 20 МРП (73 840 тенге) до 60 МРП (221 520 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок от шести до девяти месяцев.