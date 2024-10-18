Погоня на Каспии попала на видео

Погоня морских пограничников за правонарушителями на Каспии попала на видео, которую опубликовали в социальных сетях.
Видео преследования нарушителей появилось в Сети вчера, 17 октября, на странице «112» в Instagram.
На видео видно, как правонарушители на лодке пытаются скрыться от пограничников на Каспийском море. Правонарушители на высокой скорости ловко маневрируют, одновременно снимая погоню от первого лица.
На видео неясно, удалось ли пограничникам догнать правонарушителей.
В пресс-службе Пограничной службы региона подтвердили, что судно действительно принадлежит их ведомству.
Судно наше. Но, возможно, их на берегу пограничный наряд задержал. И не факт, что это браконьеры, возможно, просто нарушители режима территориальных вод. Возможно, это старое видео. Таких погонь много. Сейчас мы проводим второй этап оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с браконьерством, - заключили в пресс-службе.
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