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22.10.2024, 09:42

Видео нападения с ножом на мужчину распространял подросток из Актау

Происшествия 0 3 966 Наталья Вронская

Неординарная ситуация произошла в областном центре. Группа несовершеннолетних ребят прислала в редакцию Tengrinews.kz видео, на котором запечатлено, как подросток нападает с ножом на мужчину. По словам обратившихся, данный ролик снимал их интернет-знакомый.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

По словам парней, ранее этот их друг из сети хвастался, что купил себе нож. А позже в общий чат он прислал ролик, который снял от своего лица.

На видео он подходит в парке к сидящему спиной к нему мужчине с ножом и без предупреждения несколько раз бьет его. Мужчина с криками подскочил с лавочки и обратился к напавшему с вопросом: "Ты что делаешь?"

"Это видео шокировало не только меня, но и наших общих друзей. Мы хотим, чтобы полиция провела проверку. То, что он нам скинул, довольно жутко", - написал подросток.

По словам молодого человека, с автором видеоролика, который живет в Актау, он познакомился около года назад в Сети. Вскоре общение из игрового чата перешло в мессенджеры.

"Иногда мы замечали странные вещи за ним: он рассказывал о своих мыслях о суициде, разных жутких вещах, рассказывал, что занимался селфхармом (самоповреждение - прим). Сначала я думал поддержать его как-то, может, эти мысли пройдут и он не будет делать это все, но когда все только ухудшилось и повернулось в такое русло, уже страшно представить, что может случиться", - говорит подросток.

В департаменте полиции Мангистауской области, куда редакция передала видео, отреагировали на обращение, установили и задержали напавшего на мужчину подростка.

"Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в полицию. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Законные представители будут привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего", - ответили Tengrinews.kz в пресс-службе ДП Мангистауской области.

По факту хулиганства начато досудебное расследование.

Ход раследования находится на контроле прокуратуры области.

 

 

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