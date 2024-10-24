Оголив свои гениталии, парень напал на девочек в лифте в Актау

В Актау 17-летний парень напал в лифте на девочек пяти и 13 лет, при этом продемонстрировав свои гениталии. Мама детей пытается добиться привлечения подозреваемого к ответственности. О факте произошедшего сообщили в общественном фонде «Не молчи KZ», занимающимся защитой жертв насилия. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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О сложившейся ситуации фонду «Не молчи KZ» рассказала мама девочек.

11 октября в обед зашли в подъезд. Старшая девочка 13 лет сразу заметила парня, потому что у него был яркий рюкзак, и подумала, что не видела его раньше. Наверное, новый сосед. Он зашел раньше девочек в подъезд. Через 2-3 минуты мама уже бежала со скалкой и включенной камерой на телефоне, потому что дочь позвонила и плакала, что кто-то обидел. Оказалось, что этот парень поджидал их в подъезде, и пока лифт не закрылся, зашел к ним уже с оголенными гениталиями, и начал трогать девочку. Подросток замерла, вообще не могла ни сдвинуться, ни кричать. И когда увидела испуганные глаза младшей сестры пяти лет, смогла сказать ей «беги-беги». Тогда они смогли выбежать на улицу. Мать почти сразу повезла детей к участковому. Камеры показали его. 12 октября он признался, что он был там, но ничего такого не делал, - пишет фонд.

По информации организации, родительница подала заявление в полицию, однако на текущий момент каких-либо подвижек по делу не происходит. Как сообщается, мама потерпевших видела подозреваемого в своем дворе 16 октября.

Родные этого парня пришли к матери и просили забрать заявление. Кто дал точный адрес? Полиция? Они говорили, что он не виноват, что он спортсмен, хорошо учится, староста класса. Мы видели этого парня: да, действительно, высокий красивый молодой парень. Зачем он это сделал? Влечение к детям – это болезнь, а нарушение их физической неприкосновенности – преступление. И за это преступление предусмотрено наказание. Мать залезла в долги, наняла адвоката и забирать заявление не будет, потому что этот парень может совершить преступление хуже, если его не остановить сейчас, - пишет фонд.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции Мангистауской области. В ведомстве подтвердили факт произошедшего, сообщив, что подозреваемый является несовершеннолетним.

Подозреваемый несовершеннолетний задержан и доставлен в полицию. По факту действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в ведомстве.

При этом в департаменте не ответили на дополнительные вопросы корреспондента, в частности, по какой конкретно статье ведется досудебное расследование, на какой оно стадии, по какому адресу произошел случай, как оценивается психологическое и психическое состояние подозреваемого.

«Не молчи KZ» обратился за помощью к уполномоченному по правам ребенка в РК Динаре Закиевой, а также попросил Генеральную прокуратуру страны и МВД Казахстана взять дело на контроль.

Это не первый случай, когда неприкосновенность детей в Актау попадала под угрозу. Так, в мае 2024 года в школе №10 охранник приставал к школьнице. Мама девочки обратилась с заявлением к правоохранителям.

В самом учебном заведении данный факт подтвердили. Охранника оперативно задержали. На охранное агентство, работником которого он являлся, подали иск в суд.