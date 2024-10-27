Пожар вспыхнул в СПА-салоне в Актау

В СПА-салоне, расположенном в 18А микрорайоне, произошел пожар. Кадры с места происшествия распространились в Сети. Комментарий по инциденту предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото очевидцев

Вечером 26 октября в СПА-салоне «SansaraSpa», расположенном в 18А микрорайоне, произошел пожар. Сообщается, что огонь вспыхнул в комнате с наименованием «Гармония». Загорелись натяжной потолок и бытовые предметы.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. А общая площадь СПА-салона составляет 400 квадратных метров. Остальные помещения были полностью закопчены. Пострадавших нет. Пожар был потушен в 19:43 часов, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Как выяснил корреспондент Lada.kz, салон находится в подвале. Причина пожара устанавливается.

Фото очевидцев