Рыбинспекция Мангистау: кто собирает туши и отчего гибнут тюлени

Одной из причин гибели краснокнижных тюленей на Каспии назвали запутывание в браконьерских сетях. Ежедневно сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства проводят мониторинг береговой зоны и сбор мертвых тушей тюленей. Причем, говорят в рыбинспекции, желающих помогать в сборе немного, лишь они и представители Тупкараганского акимата.

фото Рыбинспекции Мангистауской области

По словам специалиста управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрея Руцкого, на данный момент неблагоприятные погодные условия сильно мешают сбору оставшихся на побережье туш. К ним на подмогу приехали представители атырауского филиала Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. Совместными силами, говорят инспекторы, они продолжат зачистку побережья.

«С 24 октября по сегодняшний день собрано и утилизировано 454 особи погибших тюленей. Первая партия, около 145 туш, была комиссионно уничтожена акиматом Тупкараганского района на полигоне. Оставшиеся длительное время не собирались, мы их помечаем, чтобы дополнительно не вносить в подсчеты, однако техники и рук не хватает. Справляемся сами, плюс акимат, немного помогло управление рыбного хозяйства. Все остальные, блогеры, жители, просто комментаторы - лишь говорят. Желание приехать помочь не проявляют, хотя мы открыты для всех. Рады сотрудничеству с любыми институтами, если у вас есть возможность, полномочия и желание проводить отборы проб, мы можем посодействовать в этом», - говорит Андрей Руцкий

Специалисты рыбинспекции рассказывают, что часть тюленей имеют следы от рыболовных сетей.

«Мы, безусловно, не утверждаем, что все тюлени погибли от рыболовных сетей. Это не так. Однако часть их точно пострадала из-за этого. Проблема браконьерства у нас в районе очень актуальна. Дело в том, что установить следы по внешним признакам туши сложно. Тюлень - такое животное, что следы на теле остаются только, если он долго находится в сетях. Если же он запутался и задохнулся, на что достаточно 10 минут, а браконьеры его оттуда сразу вызволили и выбросили, то каких-то внешних признаков на туше не будет. Мы постоянно выходим в море и видим рыбаков, передвигающихся на катерах с моторами до 200 лошадиных сил. При обычной ловле с разрешительными документами такие катера и сети не требуются», - считает специалист.

По словам Андрея Руцкого, необходим системный подход к решению данной проблемы. Так, чтобы искоренить браконьерство среди местного населения, важно на законадательном уровне запретить приобретение высокоскоростных катеров.

«Сейчас ситуация выглядит следующим образом: мы их вычисляем, догоняем, они убегают, по дороге выбрасывают рыбу. Если на судне ничего нет, то и претензий как будто быть не может. Однако, так проблема не решается, необходимы более централизованные и системные методы, которые бы противодействовали браконьерству», - считают специалисты.

Напомним, оператор и специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Республики Казахстан Асель Баймуканова опубликовала предварительные результаты по смертности каспийских тюленей в Мангистауской области. Ранее министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило, что на месте обнаружения около 300 мертвых эндемиков на берегу Каспия исследован состав воды. По его итогам аномальных отклонений не выявили.