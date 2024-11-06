Массовая гибель тюленей в Мангистау: опубликовано заключение первой экспертизы

Министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило, что на месте обнаружения около 300 туш тюленей на берегу Каспия исследован состав воды, передает Kazinform .

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На берегу моря на территории Тупкараганского района обнаружено 289 тушек тюленей. С помощью местного исполнительного органа они были собраны и перевезены на полигон. Совместно с Институтом гидробиологии и экологии проводились токсикологические и гистологические исследования найденных туш тюленей. Отобраны пробы 112 тюленей, - говорится в ответе министерства экологии и природных ресурсов.

По информации ведомства, специалисты департамента экологии по Мангистауской области взяли пробы воды с побережья Каспийского моря, где были обнаружены туши тюленей. По его итогам аномальных отклонений не выявлено.

Мы взяли пробы прибрежной воды с того места, где были обнаружены туши тюленей. Результат скоро будет готов и можем узнать причину. Пока проводятся лабораторные исследования, - сказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, по данным Kazinform за 5 ноября, в регионе нашли еще 121 тушу мертвого тюленя. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Мангистауской областной инспекции рыбного хозяйства Андрей Руцкий.

Северо-западным ветром тюленей выбросило на берег. В регион прибыли специалисты Института микробиологии и вирусологии из Алматы, мы доставили их в Форт-Шевченко и Баутино. Они начали брать материалы из трупов, пригодных для взятия проб. Это главный институт. Ранее прибывшие ученые тоже взяли пробы. Предварительное заключение будет готово только через два-три месяца, потому что это длительный процесс, - сказал А.Руцкий.

Напомним, ранее в районе Форт-Шевченко были обнаружены три туши мертвых тюленей. Спустя короткое время их количество увеличилось до 151, а затем до 289.

В пресс-службе акима региона сообщили, что причиной выброса тюленей на берег стал нагонный северо-западный ветер. Власти заявили, что пробы с погибших особей отправили на экспертизу в Институт гидробиологии и экологии.

Предположительный фактор гибели морских обитателей на брифинге в СЦК назвал и вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев. По его словам, рассматриваются версии о том, что некоторые тюлени погибли от антропогенного воздействия.

В 2020 году эндемик внесен в Красную книгу Казахстана как вымирающее животное.