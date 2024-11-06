Массовая гибель тюленей в Мангистау: опубликовано заключение первой экспертизы

Министерство экологии и природных ресурсов РК сообщило, что на месте обнаружения около 300 туш тюленей на берегу Каспия исследован состав воды, передает Kazinform.
На берегу моря на территории Тупкараганского района обнаружено 289 тушек тюленей. С помощью местного исполнительного органа они были собраны и перевезены на полигон. Совместно с Институтом гидробиологии и экологии проводились токсикологические и гистологические исследования найденных туш тюленей. Отобраны пробы 112 тюленей, - говорится в ответе министерства экологии и природных ресурсов.
По информации ведомства, специалисты департамента экологии по Мангистауской области взяли пробы воды с побережья Каспийского моря, где были обнаружены туши тюленей. По его итогам аномальных отклонений не выявлено.
Мы взяли пробы прибрежной воды с того места, где были обнаружены туши тюленей. Результат скоро будет готов и можем узнать причину. Пока проводятся лабораторные исследования, - сказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.
Кроме того, по данным Kazinform за 5 ноября, в регионе нашли еще 121 тушу мертвого тюленя. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Мангистауской областной инспекции рыбного хозяйства Андрей Руцкий.
Северо-западным ветром тюленей выбросило на берег. В регион прибыли специалисты Института микробиологии и вирусологии из Алматы, мы доставили их в Форт-Шевченко и Баутино. Они начали брать материалы из трупов, пригодных для взятия проб. Это главный институт. Ранее прибывшие ученые тоже взяли пробы. Предварительное заключение будет готово только через два-три месяца, потому что это длительный процесс, - сказал А.Руцкий.
Напомним, ранее в районе Форт-Шевченко были обнаружены три туши мертвых тюленей. Спустя короткое время их количество увеличилось до 151, а затем до 289.
В пресс-службе акима региона сообщили, что причиной выброса тюленей на берег стал нагонный северо-западный ветер. Власти заявили, что пробы с погибших особей отправили на экспертизу в Институт гидробиологии и экологии.
Предположительный фактор гибели морских обитателей на брифинге в СЦК назвал и вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев. По его словам, рассматриваются версии о том, что некоторые тюлени погибли от антропогенного воздействия.
В 2020 году эндемик внесен в Красную книгу Казахстана как вымирающее животное.
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