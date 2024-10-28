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28.10.2024, 10:40

Тушки 150 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

Экология 0 1 103 Александр Рыжих

В районе села Баутино на берег вынесло 151 тушу тюленя. По словам ученых, обнаруживших туши, у некоторых погибших тюленей обнаружены на телах механические повреждения. Об этом сообщил Азамат Сарсенбаев, блогер из Актау.

Фото предоставил Азамат Сарсенбаев
Фото предоставил Азамат Сарсенбаев

Местный блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал у себя на странице в Instagram информацию о том, что в районе села Баутино в Тупкараганском районе обнаружили 151 тушу тюленя. Ученые, с которыми переговорил блогер, предполагают, что это произошло после недавних штормов в Каспийском море.

- По словам специалистов, которые сейчас занимаются изучением тюленей в этой местности (которые и обнаружили тушки животных), у некоторых из погибших тюленей на телах обнаружены механические повреждения. Пока неясно, из-за чего они так массово погибли, - сказал Азамат.

Напомним, ранее сообщалось, что на пляже в районе Форт-Шевченко местный блогер обнаружил тушки трех тюленей.

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