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28.10.2024, 12:40

Акимат Мангистау: Причину гибели более 151 тюленя установит экспертиза

Новости Актау 0 1 028 Бекболаева Динара

Причиной выброса туш тюленей на берег стал нагонный северо-западный ветер, сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области. За три дня на побережье Каспийского моря вынесло более 150 туш мертвых морских животных.

Фото Азамата Сарсенбаева
Фото Азамата Сарсенбаева

В социальных сетях появились снимки погибших тюленей, выброшенных на берег Каспийского моря. Их обнаружили в селе Баутино в Тупкаранском районе.

В акимате Мангистауской области сообщили, что обнаруженные туши млекопитающих отправят на экспертизу.

При возникновении штормовых ветров с северо-запада и запада на побережье Каспийского моря (в казахстанской части) вынесло туши мертвых тюленей. В частности: 24 октября 2024 года в Тупкараганском районе обнаружена 51 тушка мертвых тюленей, 25-26 октября на том же участке побережья обнаружено еще 100 туш мертвых тюленей. Пробы, взятые со 151 туши, будут отправлены на токсикологический, гистологический и вирусологический анализы в Институт гидробиологии и экологии, - говорится в сообщении.

По информации акимата, найденные туши тюленей сильно разложились. Сейчас на месте происшествия работают 6 специалистов из Института гидробиологии и экологии. Напомним, фото обнаруженных мертвых тюленей опубликовал блогер из Актау Азамат Сарсенбаев.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Как раз этот ветер дует со стороны месторождения "Северный Кашаган" скорее всего тюленя травят сероводородом во время выбросов, иначе откуда такое количество.
28.10.2024, 12:07
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