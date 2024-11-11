Четверо детей в Актау спасены во время пожара

Сотрудники ДЧС Мангистауской области спасли жизни 4 детям, младшему из которых нет еще и года, сообщает lada.kz.

стоп кадр из видео @podslushano_aktau12

По информации пресс-службы ведомства, пожар произошел 9 ноября в 31 доме в 27 микрорайоне. В квартире на втором этаже загорелась комната. В помещении находились четверо детей: 2024, 2020, 2012 и 2009 годов рождения.

«Площадь горения - 7 квадратных метров. Вызов поступил в 12 часов 39 минут. Силами ДЧС из квартиры с помощью лестницы были спасены дети. В 12 часов 54 минуты пожар ликвидирован. Пострадавших нет. На место происшествия выезжали 12 сотрудников и 4 единицы техники», - рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

По информации спасателей, причины возгорания пока не известны. Видео с тушением пожара после эвакуации людей опубликовали в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.