Грузовик врезался в ограждение на набережной в Актау

У транспортного средства отказали тормоза, но водителю удалось избежать серьезных последствий. Несмотря на это, в отношении водителя составили административный протокол. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
Водитель грузового автомобиля ЗИЛ-130 вчера, 14 ноября, врезался в ограждения на набережной Актау. Как оказалось, у транспортного средства отказали тормоза.
Благодаря оперативной реакции водителя удалось избежать серьезных последствий, однако в соответствии с действующим законодательством на водителя был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - пояснили в пресс-службе ведомства.
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