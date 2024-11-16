Школьники избили толпой сверстника в Актау

Инцидент произошел в школе №24. Толпа школьников напала на сверстника. Информацию подтвердили в полиции.

Кадр видео

Видео снято на камеру мобильного телефона и опубликовано в одном из пабликов в Instagram. Действия, вероятнее всего, происходят в раздевалке общеобразовательной средней школы №24 в 19А микрорайоне.

На кадрах видно, как несколько учащихся младших классов бьют руками и ногами школьника.

В департаменте полиции региона подтвердили данный факт, произошедший в школе №24. Стражи порядка привлекут к ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки взяты на профилактический учет. Составлен протокол по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним), который предусматривает наложение штрафа на родителей в размере 7 МРП (25 844 тенге).

Внесено соответствующее представление в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате. Сотрудники ювенальной полиции продолжают профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем.

В Актауском городском отделе образования сообщили, что инцидент произошел в СШ №24 15 ноября.

По данному факту в департамент полиции вызваны директор школы и его заместитель по воспитательной работе для внесения ясности и установления лиц, с последующим проведением профилактического воздействия. Все участники установлены. Проводится профилактическае беседа с родителями.Ситуация на контроле, прокомментировали чиновники.