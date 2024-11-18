Избиение девушки попало на видео в Актау

В социальных сетях появилось видео избиения девушки в одном из ночных заведений Актау. В департаменте полиции региона прокомментировали видео.

Кадр видео

На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения в одном из ночных заведений Актау, запечатлен момент, где мужчина наносит удары женщине на глазах у очевидцев.

Девушку избил бывший парень, он утащил ее в сторону парковки и начал там избивать. Она ранее написала на него заявление, a он снова пришел и сделал с ней это. Ни один мужчина не смог ей там помочь, никто не вступился! Просьба распространить информацию, так как он до сих пор ходит безнаказанно, - отмечается в публикации под видео в социальной сети.

В полиции региона сообщили, что инцидент произошел в заведений Актау в 4 микрорайоне в ночь с 16 на 17 ноября.

Экипажем, осуществляющим патрулирование, хулиганские действия были предотвращены. Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование. Проводятся следственные мероприятия, - заявили в полиции.

Журналист редакции пыталась выйти на связь с пострадавшей девушкой, но она не дала ответа.