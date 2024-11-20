Протаранил магазин в Актау: водителю может грозить уголовная ответственность

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ДТП, в результате которого автомобиль въехал в продуктовый магазин.

Фото: кадр из видео / instagram.com/112_aqtau/

По данным полиции, на водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК.

Автомобиль водворен на штрафстоянку. Пострадавшая госпитализирована. Назначена экспертиза. После результата экспертизы будет рассмотрена уголовная ответственность. Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными, осторожными на дороге, - сообщили в ведомстве.

При этом в департаменте корреспонденту Lada.kz, несмотря на задаваемые вопросы, не уточнили, каким образом произошла авария.

Напомним, сегодня, 20 ноября, автомобиль протаранил магазин, расположенный в 27 микрорайоне. В происшествии пострадала 19-летняя девушка.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Влечет штраф от 20 (73 840 тенге) до 60 (221 520 тенге) МРП в зависимости от тяжести нарушения.