Ушел из жизни фотограф БК «Каспий» Вадим Крючков

Ушёл из жизни Вадим Крючков - фотограф, который был с клубом с 2016 года. Ему был всего 51 год.

«Почти все фотографии, которыми мы делились с вами на протяжении этих 8 лет, были сделаны им. Вадим был не просто профессионалом своего дела. Его работы оживляли моменты, превращали их в историю и давали каждому возможность снова и снова прожить эти эмоции. Но, самое главное, Вадим был добрым, весёлым и отзывчивым человеком, который находил общий язык с каждым из нас. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Вадим навсегда останется в наших сердцах», - написали члены футбольного клуба.