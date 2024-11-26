Нарушала дисциплину: осужденной заменили ограничение свободы на лишение в Мангистау

фото с сайта pixabay.com

Молодая женщина была осуждена за кражу, проживала в Каракиянском районе, однако наказание, вынесенное судом, уроком ей не послужило. Осужденная неоднократно нарушала установленные порядки.

«Находясь на учете службы пробации, она отсутствовала дома, была привлечена к административной ответственности за нарушение тишины и выезжала за пределы разрешенной территории без уведомления об этом службы пробации. В связи с систематическими нарушениями служба пробации направила представление в суд. Постановлением суда оставшаяся часть наказания — полтора года — заменена на лишение свободы», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что соблюдение правил и условий наказания — это основа для успешной реабилитации и возвращения к полноценной жизни в обществе. В противном случае контроль и меры со стороны закона будут ужесточены.