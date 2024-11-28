Задержание гражданина попало на видео в Актау

В социальных сетях сегодня получило распространение видео работы специальных подразделений, задерживающих неизвестного мужчину.

фото @cenzura_aktau

На кадрах трое мужчин в масках, камуфляжных костюмах, в бронежилетах и с оружием задерживают неизвестного. По предварительной версии, подозреваемого в распространении наркотиков.

По данным очевидцев, кадры были сняты в 32Б микрорайоне

«С наркотиками поймали. Показуха. По мелочи задерживают. А где понятые?,» - комментируют пользователи инстаграм-паблика cenzura_aktau.

Редакция lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы департамента полиции Мангистауской области.