Землетрясение произошло в Мангистауской области

Сегодня, 2 декабря, в Мангистауской области ощущались толчки магнитудой 4.2, сообщает портал volcanodiscovery.com .

Фото: скриншот с сайта volcanodiscovery.com

По информации сайта, землетрясение произошло три часа назад (в 14:48 часов) на глубине 10 километров. Толчки могли ощущать жители села Таушык Тупкараганского района.

От эпицентра до областного центра расстояние оценивают в 79 километров, ближайший крупный населенный пункт от землетрясения – поселок Шетпе, расположенный в 53 километрах.

Координаты эпицентра: 44,31° с.ш. / 51.53° в.д.