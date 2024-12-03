Из-за пожара в жилом доме в Актау эвакуировали 60 детей

В одном из магазинов 29 микрорайона загорелись стеллажи. По этой причине пожарным пришлось эвакуировать из жилого дома более 90 человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Фото предоставили в пресс-службе ДЧС региона

В магазине, расположенном в одном из жилых домов в 29 микрорайоне, ранним утром 3 декабря загорелись стеллажи. По причине пожара из жилого дома эвакуировали 91 человека, среди которых было 60 детей.

Возгорание удалось ликвидировать в 05:30 часов. Пострадавших нет. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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