Ночной пожар в Актау: спасатели эвакуировали из квартир спящих детей

Сегодня, 5 декабря , около трёх часов ночи в 7 доме 11 микрорайона горела однокомнатная квартира, сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

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По информации спасателей информация о возгорании поступила в ночь с 4 на 5 декабря в 2 часа 53 минуты.

"В жилом доме на 3 этаже горела квартира. Общая площадь пожара 40 КВ.м. Силами ДЧС пожар ликвидирован. Эвакуированы 10 человек, в том числе 3 детей. Еще 40 человек своими силами покинули квартиры и находились в безопасном месте. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

В ликвидации происшествия принимали участие 21 сотрудник и 5 единиц техники.