Объявление о приеме сегодня граждан акимом Мангистау - фейк

Сегодня, 5 декабря, в 8 часов 40 минут в чате акимата региона было опубликовано объявление о том, что проводится прием граждан акимом области, передает lada.kz.

фото с телеграм-канала акимата Мангистауской области

В телеграм-канале акимата Мангистауской области было опубликовано объявление о том, что аким региона Нурдаулет Килыбай проводит прием. Опубликовано оно было утром - в 8 часов 40 минут. О необходимости предварительной записи ничего написано не было. Возможно, именно оно и стало причиной требования мужчины, совершившего самоподжог, в том, чтобы встретиться лично с главой региона.

В акимате области сообщили, что данное объявление было написано с фейкового аккаунта и к официальным источникам отношения не имеет. График приема граждан необходимо смотреть на официальных каналах.