Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Актау: есть трое пострадавших

Участок дороги между 9 и 14 микрорайонами оцепили полицейские. У гостиницы «Три дельфина» произошла авария, унесшая жизнь водителя легкового автомобиля, подтвердили в Скорой.

Фото очевидцев

Дорожный инцидент произошел сегодня, 17 декабря, во второй половине дня, около 15:00, на автодороге между 9 и 14 микрорайонами, у гостиницы «Три дельфина».

Как установлено, столкнулись пассажирский автобус №5 и легковой автомобиль, водитель которого погиб на месте до прибытия медиков, сообщили в пресс-службе скорой и неотложной помощи. Погибший - 1956 года рождения.

Из общественного транспорта пострадали три человека: мальчик 2012 года рождения и две женщина 1953 и 1978 годов рождения.